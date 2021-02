서초구 ‘개별공시지가 문자알리미’ 서비스 첫 시행

2월18일부터 신청자 접수, 원클릭으로 3년간 원하는 지번의 개별공시지가 문자로 수신가능...구 홈페이지에서 신청, 미디어 소외계층 위해 주민센터 등 오프라인 신청도 가능

[아시아경제 박종일 기자] 서초구는 올해부터 개별공시지가 정보를 휴대폰 문자로 받을 수 있는 '개별공시지가 문자알리미' 서비스를 시행한다.

구는 매년 개별공시지가 결정가격을 홈페이지를 통해 공시하고 있으나, 인터넷 사용이 어려운 어르신 등 토지소유자가 개별공시지가 결정 ·공시일을 알지 못해 이의신청 기간을 놓치는 경우가 있었다.

이런 불편을 해소하기 위해 개별공시지가 열람지가 및 결정지가, 의견 ·이의신청 기간 및 방법을 개별공시지가 열람일(4월초)과 결정 ·공시일(5월말)에 맞추어 모바일 문자로 안내해 주는 ‘개별공시지가 문자 알림 서비스’를 시행하게 됐다.

문자알리미 서비스를 원하는 주민들은 2월18일부터 서초구청 홈페이지로 온라인 신청 가능, 가까운 동 주민센터 및 부동산정보과에서도 신청할 수 있다.

김준성 부동산정보과장은 “재산권에 대한 알권리를 강화하기 위해 개별공시지가 문자알리미를 시행하게 됐다”며 “이 서비스를 통해 개별 통지를 원하는 구민들과 인터넷 사용이 어려운 노년층에 획기적인 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr