박성훈 "어반루프 비현실적"VS박형준 "삼성유치 구체적이어야"

18일 국민의힘 부산시장 보궐선거 경선후보 2차 맞수토론 개최

[아시아경제 금보령 기자] 4·7 부산시장 보궐선거를 앞두고 국민의힘 박성훈, 박형준 예비후보는 '대기업 유치', '어반루프' 등 서로의 주요 공약에 대한 문제점을 지적했다.

18일 부산 해운대구 KNN스튜디오에서 국민의힘 부산시장 보궐선거 경선후보 2차 맞수토론이 개최됐다. 이날 토론의 1부는 박성훈-박형준 후보의 대결 구도로 진행됐다.

박성훈 후보는 박형준 후보의 주요 공약 중 하나인 '어반루프'를 겨냥해 건설 비용의 문제점을 꼬집었다. 박성훈 후보는 "사상-해운대 지하고속도로는 구간이 24㎞인데 사업비가 2조원이 넘는다"며 "박형준 후보가 발표한 어반루프는 55㎞ 구간인데 비용이 1조원이라는 게 현실적으로 들리지 않는다"고 비판했다.

이에 박형준 후보는 "제가 발표한 내용은 어반루프를 하고 있는 회사, 철도기술연구원 자료를 바탕으로 한 것"이라며 "어반루프는 만드는 데 돈이 덜 들고, 만들어지고 나면 시민들 이용하는 데도 돈이 덜 들고, 탄소중립형이라는 장점이 있다"고 답변했다.

박성훈 후보는 "건설기술연구원이라든지 관련된 학자들의 의견을 종합해보면 지금 국내에 있는 모든 기술, 모든 연구진을 몰아넣어도 10년 내에 기술 발전을 구체화시키기 어렵다고 한다"며 "상용화는 그것보다 더 많은 시간이 걸릴 것으로 본다"고 말했다.

박성훈 후보의 말이 끝나자마자 박형준 후보는 "미래기술이라는 건 선취하려고 하는 노력이 필요하다"며 "부산과 같이 허브기능을 하는 도시는 세계 최첨단 교통기술을 먼저 가져오려는 노력을 해야 하고 전혀 불가능한 게 아니라 대단히 현실적인 공약"이라고 맞받아쳤다.

박형준 후보는 박성훈 후보의 '대기업 유치' 공약을 주로 공격했다. 박성훈 후보는 삼성전자와 삼성전기를 부산에 유치하겠다고 밝힌 바 있다. 박형준 후보는 "이런 건 유리그릇 다루 듯 섬세하게 다뤄야 하는데 그렇게 말하자면 나도 대기업 10개 정도 이름 주르륵 댈 수 있다"며 "적어도 MOU를 맺었거나 구체적 협약 결과가 있다든지 할 때 합의하에 이런 걸 공개해야 한다. 제가 보기엔 지금 삼성이 곤란하다고 생각한다"고 덧붙였다.

이에 대해 박성훈 후보는 "삼성 유치 관련은 경제부시장으로 있으면서 직접 발로 뛰어서 이 부분을 진행한 사업이기도 하다"며 "삼성과 긴밀히 협의를 했던 내용, 삼성 측으로부터 제안을 받았던 내용 이런 것들을 종합해서 말한 것"이라고 응수했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr