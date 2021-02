성장현 용산구청장 확진자 접촉 2주간 자가격리 들어가

성 구청장 전날 접촉한 주민 코로나19 확진 판정받으면서 검사에서 음성 나왔으나 밀접접촉자로 18일부터 2주간 자가격리 들어가

[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 18일부터 2주간 자가격리에 들어갔다. 성 구청장은 이날 자신의 페이스북에 "전날 만난 주민 한 분이 확진판정을 받아 이날 코로나19 검사를 받아 음성판정을 받았으나 부득이 2주간 자가격리에 들어가게 됐따"고 전했다.

성 구청장은 "이 기간에도 구정공백이 없도록 꼼꼼하고 세심하게 챙겨나가겠다"고 밝혔다.

이에 앞서 성 구청장은 주민들과 접촉을 하면서 지난해 12월 중순경 코로나19 확진자와 동선이 겹쳐 자가 격리에 들어간데 이어 이번 두 번째 자가격리에 들어가게 된 것으로 알려졌다.

이로써 서울 구청장 중 이동진 도봉구청장, 서양호 중구청장에 이어 성장현 용산구청장까지 자가격리에 들어가게 된 것으로 알려져 주민들 접촉에 더욱 신경을 써야할 것으로 지적되고 있다.

