LDS 주사기 생산업체 찾은 文…"진단키트 이어 K-방역 우수성 보였다"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 18일 최소잔여형(LDS) 백신주사기를 생산하는 중소기업을 방문해 생산현장을 살펴보고 "진단키트에 이어 K-방역의 우수성을 또 한번 보여주게 되었다"며 기업인들을 격려했다. 중소기업 혁신을 적극 지원할 뜻도 밝혔다.

청와대는 이날 오후 문 대통령이 전북 군산시 군산 자유무역지역에 소재한 중소기업 '풍림파마텍'을 방문, LDS 백신주사기 생산현장을 방문하고 기업인들의 건의사항을 청취했다고 밝혔다.

LDS 백신주사기는 피스톤과 바늘 사이 공간을 최소화한 주사기로, 일반주사기가 코로나19 백신 1병당 5회분까지 주사할 수 있는 반면 6회분 이상 주사할 수 있어 백신을 20% 추가 증산하는 효과가 있다. 문 대통령이 방문하는 풍림파마텍의 LDS 주사기는 이달 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았으며 미국과 유럽, 중동 등에서 대량 구매 요청이 쇄도하고 있다.

이날 현장방문 행사에는 풍림파마텍 관계자들 외에도 신아양행·두원메디텍 등 전국민 코로나19 백신접종에 필요한 LDS 주사기 공급업체들이 참석했다.

또 백신주사기 생산공정 효율화를 지원하는 삼성전자 스마트공장지원센터 관계자들도 참석했다. 풍림파마텍 공장은 대-중소기업이 협력해 스마트공장을 구축할 경우 정부가 후원하는 '대중소 상생형 스마트공장 구축 사업'을 통해 지원을 받은 사례 중 하나다. 혁신기술을 알아본 삼성전자와 정부의 도움으로 시제품 제작에서 생산까지 최소 1년이 소요되는 것을 1달로 줄였다. .

이날 문 대통령은 LDS 백신주사기 생산공정을 살펴보고, 중기부 장관과 식약처장으로부터 백신주사기 생산업체에 대한 지원 계획을 보고받는 한편, 풍림파마텍·신아양행·두원메디텍 관계자들과 간담회를 갖고 건의사항을 청취했다.

문 대통령은 "다음 주부터 시작되는 코로나 백신 예방접종을 앞두고 백신 접종의 필수품인 주사기의 중요성과 우리 제품의 우수성을 국민들께 알려드리게 되어 매우 기쁘다"며 "세 업체 모두 많은 나라에 최소잔여형 주사기를 공급함으로써 세계 각국의 코로나 극복에 크게 기여하게 될 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "(세 업체가) 진단키트에 이어 K-방역의 우수성을 또 한번 보여주게 되었다"며 "참으로 대단한 일을 한 것"이라고 치하했다.

세 업체의 혁신 성과 뒤에 대기업과 정부의 상생협력이 있다는 사실도 언급했다. 문 대통령은 "삼성은 최소잔여형 주사기 수요가 늘어날 것을 먼저 예측했고, 풍림파마텍의 기술력을 인정하여 생산라인의 자동화와 금형기술을 지원하는 등 전방위적으로 협력했다"며 "정부도 대중소 상생형 스마트공장 지원사업으로 선정해 스마트공장 건설 자금을 지원하고 제품 승인 시간을 단축했다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 정부는 스마트공장 지원, 규제자유특구 신규 지정과 혁신 조달체계 마련 등을 통해 우리 중소기업의 혁신을 적극 지원하겠다"며 "오는 26일부터 시작되는 백신 예방접종도 반드시 성공으로 이끌겠다"고 자신했다.

