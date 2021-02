[아시아경제 부애리 기자] 포털사이트 '다음(Daum)'에서 또 오류가 발생했다.

카카오에 따르면 18일 오후 1시35분부터 2시28분까지 약 1시간 동안 PC와 모바일에서 뉴스 서비스 접속이 원활하지 않았다.

카카오 관계자는 "장애 감지 후 즉시 조치를 취했으며 현재 모두 정상화 된 상태"라고 설명했다.

다음의 오류는 이번이 처음이 아니다. 지난해 10월23일과 12월9일에도 뉴스 서비스 오류가 발생해 이용자들이 불편을 겪었다.

