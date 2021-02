광주시, 백신 수송·보관 통합 모의훈련 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 코로나19 예방접종을 앞두고 백신 수송·보관 통합 모의훈련이 진행된다.

18일 광주광역시에 따르면 질병관리청이 주관하는 모의훈련이 19일 열린다. 질병청과 수송지원본부, 경찰청, 지역책임부대별 보건소 등이 참여한다.

광주시 모의훈련은 오후 2~3시로 북구보건소가 참여하는 것으로 예정됐다.

31사단 20여 명, 경찰, 백신수송업체, 광주시 감염병관리과 관계자 등이 참여한다.

북구보건소 뒤편에 백신 이송차량을 주차하고 정문으로 이동, 예방접종실 내 백신 보관 냉장고까지 이송하는 훈련이다.

이번 훈련은 군부대 역할이 중점 배정됐으며 보건소는 백신의 수령, 검수(이상유무 확인, AZ백신∼156 모형 수령, 냉장고 보관 역할을 맡게 된다.

