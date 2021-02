홍남기 "소득 분배 악화한 상황 엄중히 인식"

[아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황에서 소득 분배가 두 분기 연속 악화한 상황을 엄중히 인식하고 있다고 말했다.

홍 부총리는 18일 정부서울청사에서 관계장관회의(녹실회의)를 주재하고 '2020년 4분기 가계동향조사'를 토대로 소득분배 상황을 점검한 자리에서 이 같이 말했다.

이날 고용부 장관, 국조실장, 통계청장, 복지부1차관 등 참석자들은 지난해 4분기에는 1분위의 소득증가율(1.7%)을 5분위 소득증가율(2.7%)이 상회하면서 5분위 배율은 4.72배로 전년 대비 0.08배포인트 증가했으나 3분기에 비해 증가폭은 감소했다고 분석했다.

홍 부총리는 다만 "3분기와 비교해 1분위 소득 증가 전환을 포함해 모든 분위 소득이 증가하고, 분배 악화가 완화된 것은 다행스럽게 평가한다"고 평가했다.

코로나19로 인한 자영업자 등 피해 영향으로 사업소득이 전년동기대비 5만4천원 줄었으나 정부로부터 받은 공적이전소득은 7만7000원 증가한 것에 대해선 "4차 추경 등 정부의 적극적 지원으로 피해 계층의 어려움을 보완하면서 분배 악화를 완화했다"고 진단했다.

홍 부총리는 "코로나19 취약업종?계층에 대한 피해지원 노력을 지속?강화하는 한편, 위기 이후 양극화가 고착화되지 않도록 ‘포용적 회복’을 위해 정책 역량을 집중할 필요가 있다"면서 "기존의 피해계층지원을 조속히 집행 완료하고, 이들을 '더 두텁고 넓게 지원'하기 위한 추경안 마련에 속도를 내겠다"로 강조했다.

아울러 "일자리 취약계층에 대한 고용 지원과 민간일자리 상황 개선을 위한 노력도 한층 강화하겠다"면서 "직접일자리 조기집행(중앙정부 연간 104만개) 등을 통해 1분기중 중앙정부·지자체 90만+∝의 직접일자리를 신속히 제공할 것"이라고 역설했다. 이어 "기업·민자·공공 110조원 투자 프로젝트 등의 신속 추진, 고용유지 지원 추가 확대 등 민간의 고용창출?유지를 전방위 지원할 것"이라며 "고용·산재보험 가입 확대, 국민취업지원제도 안착, 기초생활보장 생계급여 부양의무자 기준 폐지 등 복지? 사회안전망 강화를 위한 제도개선도 차질없이 추진하겠다"고 강조했다.

