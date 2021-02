[종합] 고대안암·서울대·순천향대 등 연이은 코로나19 확진… 서울 대형 병원발 감염 비상

고대 안암병원 간호사·서울대병원 교수 코로나19 확진

순천향병원 관련 확진자 171명

[아시아경제 김영은 기자] 서울대병원 교수 1명, 고대 안암병원 간호사 1명, 순천향대병원 환자 등 서울 대형 종합병원에서 의료진과 환자 등을 중심으로 코로나19 확진이 이어지면서 종합병원발 집단감염 우려가 커지고 있다.

18일 서울시는 성북구 고려대 안암병원에서 간호사 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 시는 이 병원에서 확진자가 나온 뒤 접촉자 100여 명을 검사했으며, 지금까지 최초 확진자를 제외한 추가 확진자는 없는 상태다.

또 이날 종로구 소재 서울대학교 병원에서도 소아마취통증의학과 교수 1명이 코로나19 양성판정을 받았다. 해당 교수는 확진 판정을 받기 직전까지 수술에 참여한 것으로 알려져 우려를 더하고 있다. 현재까지 추가 확진자는 발생하지 않았고 교직원 26명, 환자 5명 등 총 31명이 밀접 접촉자로 분류돼 검사를 받았다.

용산구 소재 순천향대병원에서는 입원 환자 2명이 지난 12일 최초 확진 판정을 받은 후, 현재까지 관련 확진자가 총 171명으로 늘어났다. 이들 확진자 가운데 서울시 확진자로 등록된 환자는 147명이며, 방역 당국은 병원 관계자 등 접촉자를 포함해 총 3489명을 대상으로 검사를 실시했다.

시는 순천향대 병원을 동일집단(코호트) 격리하고 환자를 재배치했으며 접촉자를 대상으로 추적 검사와 관찰을 진행 중이다. 또 직원, 환자, 보호자 등 접촉자를 대상으로 추적검사와 모니터링도 실시 중이며 확진자가 발생한 층에서 환경 검체 검사 37건을 진행한 결과 16건에서 바이러스가 검출됐다고 전했다.

또 지난달 말 환자의 보호자가 코로나19 양성 판정을 받은 성동구의 한양대병원에서도 감염 확산이 이어지고 있다. 18일 0시 기준 확진자 1명이 추가돼 관련 확진자는 98명으로 늘어났다.

대형 종합병원의 경우 다른 의료기관보다 중증 환자들이 다수 입원하고 있는 데다 의료진 수, 병원 방문자 수 등이 많아 집단감염이 발생할 경우 대규모 감염확산으로 이어질 가능성이 높아 파장이 클 것으로 보인다. 방역 당국은 종합병원급 의료기관을 대상으로 특별방역 관리를 추진하고 방역 수칙 준수를 재차 당부했다.

박유미 서울시 시민건강국장은 18일 시청에서 열린 코로나19 브리핑에서 "병원발 집단감염이 많아 병원 내에서 마스크 착용, 면회객 제한, 보호자등록제 실시 등을 실행해 방역 수칙을 철저히 지켜야 한다"라고 강조했다.

이어 "의료기관에서는 코로나19 의심 환자 또는 호흡기 증상 환자가 방문할 경우 검사의뢰서를 적극적으로 발급해 선별진료소에서 별도 절차 없이 신속하게 검사받을 수 있도록 적극 협조해 주기 바란다"라고 말했다.

한편 중앙방역대책본부에 따르면 18일 0시 기준으로 국내 코로나19 신규 확진자는 621명 발생했다. 지역 발생 사례는 590명, 해외유입은 31명으로, 전날(17일)에 이어 이틀 연속 600명대를 이어가고 있다.

김영은 기자 youngeun928@asiae.co.kr