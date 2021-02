우리들휴브레인, 지난해 투자차익 100억원…"투자효율 극대화"

[아시아경제 유현석 기자] 우리들휴브레인 우리들휴브레인 118000 | 코스피 증권정보 현재가 2,765 전일대비 110 등락률 +4.14% 거래량 1,506,127 전일가 2,655 2021.02.18 11:16 장중(20분지연) 관련기사 우리들휴브레인, '비비비' 주식 추가 취득…"총 지분율 14.02%"우리들휴브레인, 주가 4175원.. 전일대비 0.0%보셨나요? 대규모 진단키트 수출 소식에 ‘주가급등’! 이제는 잡으세요 close 은 작년말 기준 가결산 결과 100억원이 넘는 투자수익을 실현했다고 18일 밝혔다.

우리들휴브레인은 지난 2019년 의료용 분석기기 업체 ‘비비비’의 75억원 규모 주식 취득을 시작으로 가치종목 발굴에 본격 진입했다. 또 지난 16일에는 31억원 규모의 추가을 밝히기도 했다. ‘비비비’ 평가이익만 20억원에 육박하는 수준이다. 회사 측은 ‘비비비’의 코로나19 진단키트 공급매출 상승과 향후 기업가치 상승에 대한 긍정적 전망으로 투자수익은 더욱 확대될 것으로 예상했다.

또 지난해 10월 취득한 ‘에이프로젠 KIC’의 300억원 규모 전환사채(CB) 평가이익은 투자금 대비 10%가 넘는 30억원에 달한다. 같은 해 11월에 취득한 ‘아이텍(ITEK)’의 70억원 규모 CB 평가이익은 16억원 수준이다. 바이오 기업 ‘에이프로젠 KIC’는 1조원 이상의 기업가치를 인정받은 유니콘 기업이며 반도체 테스트하우스인 ‘아이텍(ITEK)’은 꾸준한 설비투자 확대로 사업의 내실화 및 성장동력 확보 중이다.

우리들휴브레인은 의약품 및 의료기기 공급사업 등을 영위하고 있다. 주요 종속사는 스토리지사업이 주요 매출인 ‘그린벨시스템즈’로 지분 95.3%를 보유하고 있다. 그 외 계열사인 ‘에일라트투자조합’을 통해 신기술, 가치투자펀드를 결성하는 등 M&A시장에서 안정성과 수익성을 모두 추구하며 유망 투자처 발굴 및 투자효율을 극대화하고 있다.

