포스코인터, '중소 고객사 상생' 위해 현대커머셜과 결제 지원 MOU

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널이 자금 부족으로 철강 구매에 어려움을 겪는 고객사를 위해 결제 지원 프로그램을 운영한다.

포스코인터내셔널은 18일 현대커머셜과 '철강 온라인거래 활성화를 위한 결제 지원 업무협약(MOU)'을 체결했다. 결제 지원 프로그램은 담보 제공과 결제대금 일시지급 부담 때문에 포스코인터내셔널과 거래가 어려웠던 중소 철강 고객사의 원활한 자금 조달을 지원하는 제도다.

이번 제도로 중소 고객사는 제품의 일정액만 선수금으로 납부하면 포스코인터내셔널과 거래가 가능하다. 고객사는 선수금 납부 후 제품 인도 시점에 제품을 현대커머셜에 담보로 제공하고, 현대커머셜은 담보로 제공된 제품 비용의 70%까지 결제자금으로 고객사에 지원한다. 고객사는 현대커머셜에 90일의 약정 기한 동안 자유롭게 비용을 상환할 수 있다.

결제 지원 프로그램은 포스코인터내셔널의 철강 전자상거래 플랫폼 스틸트레이드 회원사를 대상으로 우선 시행된다. 포스코인터내셔널은 지난 2019년 11월 철강분야 온라인 판매 영역을 넓히기 위해 스틸트레이드를 오픈한 바 있다. 향후 제도가 안정화되면 오프라인 고객사까지 대상을 확대할 계획이다.

포스코인터내셔널은 이번 결제 지원 프로그램 도입이 철강재 온라인 유통시장을 활성화하는 촉매제가 될 것으로 기대하고 있다. 고객사도 원활한 자금 조달을 통해 구매 경쟁력을 확보할 수 있고, 현대커머셜은 철강업계와의 구매자금 결제 지원 프로세스 론칭을 통해 인지도를 제고할 수 있다.

스틸트레이드 회원사인 ㈜세중 관계자는 "결제지원 프로그램 도입은 중소기업에게는 가뭄의 단비 같은 소식"이라며 "자금 조달 및 이자 부담 완화 등 실질적으로 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr