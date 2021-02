[아시아경제 지연진 기자] 자동차 공조장치 관련 부품생산업체 세원 세원 234100 | 코스닥 증권정보 현재가 7,810 전일대비 1,800 등락률 +29.95% 거래량 34,005,811 전일가 6,010 2021.02.18 10:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제세원, 검색 상위 랭킹... 주가 1.65%세원, 주가 6310원.. 전일대비 3.1% close 이 18일 제2의 테슬라로 불리는 루시드의 상장 추진 소식에 가격제한선까지 올랐다.

세원은 이날 오전 9시40분께 전일대비 29.95% 오른 7810원에 거래중이다. 장초반부터 급등세로 출발한 세원은 전날에도 10.48% 상승한 6010원에 거래를 마쳤다.

앞서 미국 전기차 회사 루시드 모터스는 기업인수목적회사(SPAC·스팩)과의 합병을 통한 우회 상장을 추진한다는 외신 보도가 나왔다. 현재 루시드의 기업 가치는 약 120억 달러(한화 13조3000억 원) 수준으로 평가된다.

세원은 지난해 12월 루시드 와 헤더콘덴서 계약을 체결한 것으로 알려졌다.

