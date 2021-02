던킨이 세운 최단기간 최다판매 기록

[아시아경제 임혜선 기자] SPC 그룹 계열사 비알코리아가 운영하는 던킨은 지난 1월 출시한 ‘우유 도넛’이 판매량 100만개를 돌파했다고 18일 밝혔다. 제품 출시 48일만에 달성한 결과로, 던킨이 세운 최단기간 최다판매 기록이다.

던킨은 ‘우유 도넛’의 인기 비결로 부드럽고 쫀득한 식감과 고품질 원료를 사용한 점을 꼽았다.기존 링도넛 대비 15% 커진 크기와 아이들도 먹기 좋은 우유 베이스의 도넛이라는 점 역시 고객들 사이에서 큰 호응을 얻었다는 분석이다.

던킨의 ‘우유 도넛’은 ‘우유먹고 큰 화이트 도넛’, ‘우유먹고 큰 소프트 도넛’ 2종으로 구성됐다. 던킨은 ‘우유 도넛’을 당초 1월 한 달간 시즌 제품으로 운영할 계획이었으나, 폭발적인 인기에 힘입어 연중 판매 제품으로 확대 운영 중이다.

