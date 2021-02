HMR 전문 브랜드로 ‘창고43’ 육성

프리미엄 메뉴로 위상 강화

[아시아경제 임혜선 기자] 종합외식기업 bhc가 가정간편식(HMR) 시장에 진출한다.

bhc는 한우 전문점 ‘창고43’ 인기 메뉴를 포함한 3종에 대해 시제품 개발을 최근 마치고 본격적인 제품 출시에 막바지에 있다고 18일 밝혔다. 출시 시기는 빠르면 다음 주가 될 것으로 예상된다.

bhc는 그동안 1인 가구 등 소형 가구 증가와 간편하게 음식을 즐기려는 소비 트렌드 확산으로 수요가 급증하고 있는 HMR 시장에 주목해 왔다. 이후 전담팀을 구성해 프리미엄 브랜드로 자리 잡은 ‘창고43’ 브랜드를 HMR 브랜드로 육성키로 하고 시장 진출을 본격화했다.

bhc는 이번 HMR 사업 진출로 수익 창출을 위한 새로운 성장 동력 확보와 종합외식기업으로 한 단계 도약할 수 있는 발판을 마련하게 됐다고 설명했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr