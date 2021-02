무협, '2021 서울국제스포츠레저산업전' 온오프라인 전시회 개최

[아시아경제 정현진 기자] 한국무역협회와 국민체육진흥공단이 공동으로 삼성동 코엑스에서 개최하는 '2021 서울국제스포츠레저산업전(SPOEX 2021)'이 18일 막을 올렸다고 밝혔다. 올해는 '스포엑스 로그인'을 주제로 온·오프라인이 융합된 하이브리드 전시회로 꾸며졌다.

이번 전시회에서는 현장 부스의 온라인 생중계, 라이브커머스를 접목한 'SPOEX 네이버 쇼핑라이브&기획전' 등을 진행했다. 유튜브 구독자 54만명의 지기TV와 구독자 30만명의 양선수 등 스포츠 관련 유명 인플루언서도 초청해 전시 현장을 생중계하며 전시회 간접경험 기회를 제공한다. 'SPOEX 라이브 콘서트'에서는 스포츠·헬스·건강 제품 수출기업 대표와 해외마케팅 담당 임원들이 나서 성공사례와 노하우를 공유했다.

건강·생활가전 제품을 수출하는 월딘의 여상현 이사는 "코로나19로 해외 출장과 바이어 방한이 막히면서 회사 매출이 하락했지만 화상 상담 시스템을 구비하고 화상 상담에 맞는 마케팅 매뉴얼 정비, 철저한 거래처 분석·평가, 신속한 사후관리 등을 통해 새로운 수출 거래선을 확보할 수 있었다"면서 수출 노하우를 소개했다.

화상 수출상담회에는 역대 SPOEX 행사 중 최대 규모인 16개국 71개사의 해외 바이어가 참가해 전시회 기간 중 국내 132개사와 238건의 수출상담을 진행했다. 주요 바이어로는 중국 최대 온·오프라인 통합 유통기업인 쑤닝닷컴, 동남아 대표 전자상거래 기업인 쇼피, 전세계 50여국에 유통채널을 보유하고 있는 홈쇼핑 및 전자상거래 기업인 싱가포르의 리스폰스티비 등이 참가했다.

무역협회 김현철 글로벌마케팅본부장은 "올해 SPOEX 2021 참가기업을 대상으로 기업간(B2B) 온라인 거래알선 플랫폼인 트레이드코리아에 온라인 전시관을 연중 운영하면서 해외 바이어와의 상담을 계속 주선할 계획"이라고 말했다.

