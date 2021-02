“갤S21 최신기능 갤S20서도 즐긴다” 삼성전자, ‘원 UI 3.1’ 업데이트 시작

2020년 플래그십 스마트폰부터 원(One) UI 3.1 업데이트 18일 시작

'갤럭시 S21'의 강력한 카메라·디스플레이·보안 등 신규 기능 지원

원 UI 3.1 업데이트 지원 모델, 국가 지속 확대 예정

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자의 플래그십 스마트폰 '갤럭시S21' 시리즈의 최신 기능을 '갤럭시Z폴드2' '갤럭시S20' 시리즈 등에서도 즐길 수 있게 됐다.

삼성전자는 18일 국내와 유럽을 시작으로 독자적인 사용자경험(UX) ‘원(One) UI 3.1’ 업데이트를 통해 갤럭시S21의 카메라·디스플레이·보안 등 일부 신규 기능을 기존 스마트폰에 지원한다고 밝혔다.

대상 단말은 갤럭시Z폴드2, 갤럭시Z플립5G, 갤럭시Z플립, 갤럭시S20 시리즈, 갤럭시 S20 FE, 갤럭시 노트20 시리즈다. 삼성전자는 원 UI 3.1 업데이트를 지원하는 단말과 국가를 지속적으로 확대할 예정이다.

원 UI 3.1은 전문가 수준의 사진과 영상 촬영을 지원한다. 한 번의 촬영으로 다양한 이미지와 영상을 만들어주는 '싱글 테이크'는 최대 15초 동안 사진과 영상 촬영이 가능하며, 하이라이트 동영상(Highlight Reel) 등 다양한 효과를 지원한다.

프로 비디오 모드에서는 다중 마이크 녹음을 지원한다. 스마트폰으로 촬영하면서 갤럭시 버즈 시리즈의 마이크를 무선 마이크처럼 사용이 가능하며, 사용자의 음성과 주변 배경음을 동시에 선명하게 녹음할 수 있다.

갤럭시S20 시리즈, 갤럭시S20 FE, 갤럭시 노트20 시리즈에서는 20배 줌부터 자동으로 흔들림을 잡아주는 '줌 락(Zoom Lock)' 기능도 지원돼 멀리 있는 피사체도 흔들림 없이 당겨서 찍을 수 있다.

원 UI 3.1은 사진 촬영 후 완벽한 사진을 얻도록 도와주는 편집도구 '개체 지우기(AI 지우개)' 기능을 제공한다. 별도 편집 프로그램을 설치하거나 일일이 제거할 부분을 선택하지 않고, 삭제하려는 부분을 터치하기만 하면 자동으로 선택되고, 삭제할 수 있다.

또한 시간대와 사용자의 스마트폰 사용 패턴을 분석해 자동으로 블루라이트를 조정해주는 '편안하게 화면 보기(Eye Comfort Shield)' 모드를 지원해 사용자의 숙면과 눈 건강에 도움을 주며, 공유 콘텐츠에 접근할 수 있는 사람과 확인 가능한 기간을 설정할 수 있는 '프라이빗 쉐어(Private Share)' 기능을 지원한다. 사진을 공유하기 전에 위치 정보를 삭제할 수도 있다.

이밖에 '갤럭시 버즈' 시리즈를 갤럭시 스마트폰과 태블릿 간 매번 별도로 연결하지 않아도 통화와 멀티미디어 감상을 자유롭게 이어서 즐길 수 있는 자동 전환(Auto Switch) 기능도 지원할 예정이다.

노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)은 "삼성전자는 최신 스마트폰 기능을 보다 빨리 더 많은 갤럭시 사용자들이 활용할 수 있도록 노력해왔다"며 "앞으로도 갤럭시를 사용하는 기간에 항상 최신 모바일 경험을 제공하고자 최선을 다할 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr