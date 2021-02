세종시, 올해도 공유재산 ‘임대료 절반만’

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 공유재산 임대료 감면 혜택을 올 한해 한시적으로 유지한다.

시는 코로나19 장기화로 경제적 여려움을 겪는 소상공인, 자영업자를 지원하기 위해 지난해에 이어 올해도 공유재산 임대료를 절반만 받기로 했다고 18일 밝혔다.

특히 올해는 지원대상을 늘려 매점, 상가 내 소상공인 등 53곳의 임대료도 감면 혜택을 받을 수 있게 한다. 단 주거용, 경작용, 공공기관 등의 임대료는 경감 대상에서 제외된다.

임차인은 부가가치세 과세표준 증명원 등 코로나19 확산으로 매출이 하락한 것을 객관적으로 입증할 자료를 사용허가부서에 제출해 임대료 감면 혜택을 받을 nt 있다.

박형국 시 회계과장은 “코로나19 장기화로 공유재산 임차인의 소득감소가 지속돼 재정적 부담이 커진 상황”이라며 “시는 임대료 감면기간을 올해까지 연장해 임차인이 경제적 어려움을 극복하는데 손을 보탤 것”이라고 말했다.

