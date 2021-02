CU, 카카오톡 주문하기 입점…업계 최다 배달 서비스 인프라 구축

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 18일 카카오와 손잡고 카카오톡 주문하기에 입점한다고 밝혔다. 카카오톡 주문하기 서비스를 통해 간편식품, 음료, 스낵, 생활용품 등 600여개 상품을 제공한다. 증정행사, 할인 등 다양한 혜택도 오프라인과 동일하게 누릴 수 있다. 최소 주문 금액은 1만원이며 배달 이용료는 3000원이다.

BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 174,500 2021.02.18 08:16 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“BGF리테일, 실적 회복 가시권에 들어”BGF리테일, 지난해 영업이익 1622억원…전년 대비 17.5%↓(종합)BGF리테일, 지난해 영업이익 1622억원…전년 대비 17.5%↓ close 은 중간 운영 대행사를 통해 입점하는 업계 움직임과 달리 카카오와 직접 계약을 체결하고 서비스를 운영한다. CU는 서울특별시 강남구에 위치한 CU역삼점을 시작으로 내달 중순까지 수도권 주요 지역에서 테스트 후 4월 전국으로 서비스를 확대해 나갈 계획이다.

이번 카카오톡 주문하기 입점으로 CU는 요기요, 오윈, 위메프오 등 배달 전문 플랫폼을 비롯해 카카오, 네이버 양대 포털로 배달 서비스 영역을 확장하면서 업계 최다인 5개 채널에서 배달 서비스를 운영하게 됐다.

BGF리테일 관계자는 “양대 포털과 연계한 서비스는 앱 설치, 회원가입 등의 문턱이 낮기 때문에 카카오톡 주문하기가 전체 배달 시장에서 차지하고 있는 점유율을 떠나 향후 잠재력이 큰 채널로 보고있다”며 “온·오프라인 유통의 경계가 허물어지고 있는데 맞춰 온라인 경쟁력을 확보할 수 있도록 IT 업계와의 협업을 지속적으로 확대할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr