“인기 유튜버에게 'B대면 상담' 받는다” LG헬로, 라이브 커머스 ‘헬로 라이브’ 진행

18일·25일 오후 7시 소스라이브·LG헬로비전 홈페이지·유튜브 통해 방송

MZ세대 유머 코드 겨냥… 인기 유튜브 크리에이터 ‘피식대학’ 팀 출연

시청자와 소통하며 방송·인터넷 서비스 관련 질문 응답 및 맞춤형 상품 추천

[아시아경제 구은모 기자] LG헬로비전이 방송·인터넷 서비스와 관련된 MZ세대의 고민을 상담하고 맞춤형 상품을 추천하는 라이브 커머스, ‘헬로 라이브(Hello LIVE)’를 진행한다고 18일 밝혔다. 헬로 라이브는 18일과 25일 오후 7시부터 소스라이브와 LG헬로비전 홈페이지, 유튜브, 페이스북에서 실시간으로 방송된다.

헬로 라이브는 시청자와의 쌍방향 소통이 핵심 콘셉트다. 실시간 채팅창에 실생활에서 느끼는 방송과 인터넷의 품질, 요금 등에 대한 고민을 남기면 이를 해결할 최적의 상품을 제안 받을 수 있다.

이번 라이브 커머스에는 최근 2040을 중심으로 화제를 모으고 있는 크리에이터들이 등장한다. 정치인부터 연예인, 스포츠 스타까지 성대모사가 가능한 ‘개인기의 달인’ 개그맨 안윤상이 메인 MC를 맡는다. 또한 유튜브 채널 피식대학의 ‘05학번 이즈백’과 ‘B대면 데이트’ 등에서 맹활약 중인 유튜버 이용주와 정재형이 함께한다.

박승화 LG헬로비전 마케팅Lab장은 “LG헬로비전이 우수한 품질과 가성비를 앞세워 MZ세대의 호응을 얻고 있는 만큼 이들과의 소통을 강화하는 차원에서 라이브 커머스를 기획하게 됐다”며 “비대면과 양방향 소통, 영상 콘텐츠에 익숙한 MZ세대를 위해 다양한 맞춤형 마케팅 활동을 이어가겠다”고 전했다.

