"오직 한국 골퍼를 위해서."

야마하골프 공식 에이전시 오리엔트골프의 2021년형 ‘리믹스(RMX) 포지드’ 아이언(사진)이다. 중심 높이가 1.99cm로 초저중심 설계됐다. 공이 최고 도달점에 떠오른 뒤 그린에 도착하면 강력한 스핀력을 구현한다. 미드-로우 핸디캐퍼에게 매혹적인 무기다. 백 페이스 중앙부에 타이거 샤크의 지느러미를 연상시키는 리브(RIB)를 배치했다.

페이스 진동을 억제해 깊이 있는 타감을 제공하고 임팩트 시 일관성으로 이어진다. 타점 부분 두께가 15mm로 연철 단조 아이언 최대급이다. 바운스각과 솔의 폭을 다양화해 잔디 상태와 벙커 영향을 최소화시켰다. 오리엔트골프는 2019년 이후 출시한 모든 클럽을 대상으로 품질 보증 판매에 들어갔다. 3주 이내에 교환이나 환불을 해주는 프리미엄 서비스다.