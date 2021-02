SK네트웍스, 최신원 회장 구속에 당혹…"경영 공백 최소화 노력"

[아시아경제 이동우 기자] 거액의 회삿돈 횡령과 배임 등의 혐의를 받는 최신원 SK네트웍스 회장이 17일 구속된 가운데 SK네트웍스는 당혹감을 감추지 못했다.

회사는 이날 오후 최 회장의 구속 직후 "경영 환경의 불확실성이 증대되는 어려운 시기에 이 같은 상황을 맞게 돼 당혹스럽다"고 입장을 밝혔다.

그러면서 "이사회 및 사장을 중심으로 회사 경영에 공백이 발생하지 않도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

앞서 이날 서울중앙지법 원정숙 영장 전담 부장판사는 최 회장을 상대로 구속 전 피의자 심문을 한 뒤 영장을 발부했다.

원 부장판사는 "피의자가 피의사실과 같은 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 지위를 이용해 증거를 인멸할 염려도 있다"며 "범죄의 규모와 관련 회사에 미치는 영향 등을 고려할 때 구속의 사유와 필요성이 인정된다"고 밝혔다.

최 회장은 SK네트웍스와 SK텔레시스, SKC 등을 경영하는 과정에서 회삿돈을 횡령해 유용하고 개인 사업체에 회삿돈을 무담보로 빌려준 뒤 제대로 상환받지 않아 회사에 손해를 끼친 혐의 등을 받는다.

