美국방장관 “유럽철군 없다…병력태세 결정, 동맹과 협의할 것”

나토 회의 앞두고 동맹강조 "동맹은 짐이 아냐, 집단적 안보 모두에 이익"

“군사 동맹위해 미국은 헌신할 준비 돼있어” 방위비 압박 트럼프와 대조적 입장

[아시아경제 김희윤 기자] 로이드 오스틴 미국 국방부 장관은 유럽에서 미군 철수는 없을 것이라고 밝혔다.

로이드 장관은 16일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 기고문에서 "대통령 지시에 따라 현재 정부는 전세계 병력태세를 검토하고 있지만 유럽에서 철군하진 않을 것"이라며 "앞서 발표한 독일 주둔 미군의 철수작업도 이미 중단했다"고 설명했다.

이어 "병력태세 검토에 따른 그 어떤 결정도 동맹과 밀접한 협의 하에 내려질 것"이라고 강조했다.

로이드 장관은 오는 17~18일 열리는 북대서양조약기구(NATO) 회원국 국방장관 화상회의에서 동맹 간 협력의 중요성을 특히 강조할 것이라고 말했다.

이는 나토 회원국에 방위비 증액을 압박하며 동맹 가치를 경시한 도널드 트럼프 전 대통령과 달리 조 바이든 행정부는 동맹관계 강화에 다시 힘쓰겠다는 메시지를 담은 것으로 해석된다.

그는 "미국은 팀의 일원으로 있을 때 가장 강하다고 믿는다"면서 "우리의 동맹관계와 파트너십은 경쟁국들이 필적할 수 없는 전략적 이익이다"라고 밝혔다.

이어 "미국이 다시 이끌 것이고 우리는 다시 좋은 팀원이 될 것이란 사실을 그들이 알았으면 했다"라며 "동맹은 짐이 아니며 개별국의 안보와 집단적 안보 모두에 이익이 된다"라고 강조했다.

이는 트럼프 전임 행정부 당시 미국의 '나홀로 행보'에서 벗어나 다시 미국 중심의 국제질서 회복에 힘쓰겠다는 의지로 풀이된다.

마지막으로 로이드 장관은 "평화롭고 번영하는 미래를 얻기 위해선 리더십과 과감한 행동이 필요하고 상호 간 철통같은 헌신을 통해 군사적으로 강한 동맹을 유지해야 한다"라면서 "바이든 대통령의 리더십 아래 미국은 이런 헌신을 할 준비가 돼 있다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr