동대문구, 노후주택 집수리 비용 지원...단독주택 최대 1550만원 지원

대문 교체, 주방위치 변경, 화장실 확장공사 등 지원범위 확대

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 노후한 주택의 성능을 개선하기 위해 서울시와 서울가꿈주택 집수리 지원사업에 나섰다.

서울가꿈주택 집수리 지원사업은 지역내 주택성능개선지원구역에 위치한 노후 저층주거지의 주거환경과 도시미관을 개선하기 위해 집수리 공사비용을 지원해주는 사업이다.

동대문구는 단독주택에 최대 1550만 원, 공동주택의 공용부분에 최대 2050만 원의 보조금을 지원하며 공사비용에 대한 융자도 지원한다.

지원 대상 주택은 주택성능개선지원구역 내 사용승인일 20년 이상 경과한 단독·다가구 ·다세대 ·연립주택이며, 위반건축물은 지원 대상에서 제외된다.

구는 올해 대문 교체, 주방위치 변경, 화장실 확장공사 등 지원범위를 확대하고 누수 등으로 마감·도배공사 시 해당 실 전체 공사를 지원해 쾌적한 주거환경을 만들어간다.

주택성능개선지원구역은 ▲청량리종합시장, 장안평 일대 ▲홍릉 연구단지 ▲휘경동 286번지 일대 ▲감초마을, 고대앞마을 ▲제기동 67-17번지 일대로 7개 구역이 있다.

자세한 구역 확인은 서울시 집수리닷컴에서 확인할 수 있다.

신청 및 접수는 오는 7월30일까지 동대문구 지속가능도시과로 직접 방문(우편 및 유선신청 불가)하여 신청하면 된다.

한편 구는 지난해 서울가꿈주택 사업을 통해 총 1억2000만 원 보조금과 총 3억3000만 원 융자를 지원하기도 했다.

유덕열 동대문구청장은 “서울가꿈주택 사업을 통해 주민 스스로 주택을 수리하고 가꾸는 문화가 확산되길 기대한다”며 “집수리 지원을 통해 노후주택의 주거와 생활환경이 개선되길 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr