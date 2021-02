"노동 가치 더욱 새기겠다" 류호정, '비서 면직' 논란 사과

[아시아경제 허미담 기자] 류호정 정의당 의원이 17일 전직 수행비서 부당해고 논란과 관련해 "가슴 아픈 해고의 기억을 떠올렸을 노동자들, 현장의 활동가들, 당원, 지지자 여러분께 깊이 사과드린다"라고 밝혔다.

류 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "지난 4일 '비서 면직 논란에 대한 입장'을 밝혔다. 오해를 살 수 있는 내용으로 정의당의 노동 존중 원칙에 대한 우려와 걱정이 뒤따랐다. 무겁게 받아들이고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "우리 사회에는 5인 미만 사업장 노동자, 특수고용직 노동자 등 노동법의 보호를 받지 못하거나, 아예 '노동자성'을 인정받지 못하는 많은 시민이 있다. 국회 보좌직원도 그렇다"라며 "저와 정의당이 보호해야 할 사람들이다. 잊지 않고 있다"고 했다.

앞서 류 의원은 지난 4일 기자회견을 열고 전직 수행비서 부당해고 논란에 대한 입장을 밝혔다. 당시 류 의원은 비서 면직이 부당해고와는 다르다고 주장하며 "국회 보좌진은 근로기준법, 국가공무원법의 적용 대상이 아니다"라고 강조했다.

그러나 당 안팎에서는 정의당이 중시해온 '노동 존중'의 원칙과 류 의원의 대응 방식이 모순된다는 비판이 제기됐다.

이와 관련해 류 의원은 "(앞선 기자회견에서) 관련 법령이 없으니 저의 면직이 아무 문제가 없다 말씀드린 것이 아니라, 노동 존중의 정의당 기관에서 부당성을 다투게 된 경위를 설명하려던 것이었다"고 해명했다.

끝으로 그는 "노동자를 섬기는 정의당의 국회의원으로서, '노동'의 가치를 더욱 품에 새기고 부족한 부분을 부단히 채워 나가겠다"라고 밝혔다.

