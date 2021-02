[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 17일 오전 10시 겨울방학 대학생 행정인턴 근무종료에 따른 간담회를 진행했다.

구는 대학생 행정인턴과 함께 청년의 시각으로 지역의 문제 분석 및 대안 발굴하는 정책참여단을 운영, 구의 디지털 교육정책, 민·관 협치, 주민자치회, 온라인 홍보채널 등에 대한 모니터링을 실시하고 정책제안을 논의하는 자리를 마련했다.

