성신여대, 교육국제화역량 인증제 우수대학 선정

[아시아경제 한진주 기자] 성신여대가 교육부 주관 3주기 교육국제화역량 인증제 평가에서 우수 인증대학에 선정됐다.

이번 3주기 인증제는 학위 과정(대학원·학부)과 어학연수 과정을 분리해 평가했고, 성신여대는 두 과정에서 모두 인증을 취득했다. 인증 기간은 3월부터 2023년 2월까지다.

성신여대는 교육국제화역량 인증위원회의 심의를 거쳐 가장 높은 등급인 우수인증대학에 선정돼 ▲비자발급 절차 간소화 ▲대학원 외국인 유학생 선발 시 정원 제한 해지 ▲정부초청장학생(GKS) 수학대학 선정 시 가점 부여 등의 혜택을 받는다.

이형민 국제대외협력처장은 "이번 인증제를 통해 외국인 유학생 대상 교육 역량의 우수성을 증명할 수 있었다"며 "어학연수·학위 과정 모두 불체율 0%를 달성했고 본교 신입생 인원수 대비 본교생의 해외파견 비율도 약 21%로 2020년 대학정보공시 기준 상위 순위에 올라 탄탄한 국제화 역량 기반을 다시금 입증했다"고 말했다.

