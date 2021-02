[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 17일 문재인 대통령이 유럽연합(EU), 호주, 몽골 등 8개국 주한대사의 신임장을 받았다고 밝혔다.

문 대통령은 이날 오전 청와대 본관에서 몽골, 핀란드, EU, 코스타리카, 이스라엘, 케냐, 니카라과, 호주 등 8개국 주한대사 신임장 제정식을 가졌다.

제정식은 각국 주한대사의 신임장을 접수하는 행사이며, 반대로 우리 측이 타국에 신임장을 보내는 것은 수여식이라고 부른다. 문 대통령은 차례대로 주한대사들의 신임장을 받은 후 기념촬영을 진행했으며, 이후 인왕실로 이동해 비공개 환담을 가졌다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr