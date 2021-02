대만, 남중국해에서 군사 훈련

대만 해순서, 프라타스제도 및 타이핑다오에서 해병대와 연합 훈련 실시

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 대만이 남중국해에서 군사 훈련을 실시한다. 중국 군용기의 잦은 대만 방공식별구역(ADIS) 침범에 대한 맞대응 훈련이다.

17일 대만 빈과일보 등에 따르면 대만 해순서(해경)는 다음달 1일과 23일에 대만이 실효 지배 중인 남중국해 프라타스 군도와 스프래틀리 제도(중국명 난사군도)의 타이핑다오에서 1분기 훈련을 실시한다. 이 훈련은 해군 육전대(해병대)와 실시하는 연합 군사훈련이라고 대만 매체들은 전했다.

앞서 지난해 중국군이 두 번째 항모 산둥함이 배치된 하이난다오 부근의 남중국해 해역에서 프라타스 군도 점령을 상정한 대규모 상륙훈련에 나설 것이라는 소식이 전해지자 대만은 이들 지역에 육전대를 주둔ㆍ배치했다.

타이핑다오는 대만이 남중국해 스프래틀리 제도에서 실효 지배하는 가장 큰 암초로, 대만군은 이곳에 40㎜ 대공포, 120㎜ 박격포, AT-4 대전차 로켓 등을 배치하고 군용기 활주로를 확장한 것으로 알려지고 있다.

대만 일각에선 해당지역에서 F-16 전투기의 전투능력 향상을 위해 공중급유기 도입 및 대형 전투함 건조가 필요하다는 강경한 목소리도 나오고 있다.

한편 대만 국방부는 전날 오전 9시9분께 중국 대잠초계기(윈-8) 1대가 서남부 ADIZ에 진입했고, 그 시간 미국 정찰기도 주변에서 정찰비행을 했다고 밝혔다.

