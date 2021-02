홍수 대응 위해 기관간 강수예측자료 제공 주기 1시간으로 줄여

'한강홍수통제소-기상청-수자원공사' 홍수대응 정책협의회 개최

맞춤형 정보 공유·인력교류 및 소통 강화·관측 기반시설 공유 등 추진

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 올해 홍수기(매년 6월21일~9월 20일)를 앞두고 기관 간 강수예측자료 제공 주기가 하루 4회에서 24회로 확대된다. 자료 제공주기가 6시간에서 1시간으로 짧아지는 것이다.

환경부는 이 같이 홍수대응 유관기관의 대응체계를 강화한다고 17일 밝혔다.

이를 위해 환경부는 한강홍수통제소(수자원정보센터)와 기상청(수문기상팀), 한국수자원공사(수자원운영처)가 참여하는 '홍수대응 유관기관 정책협의회'를 18일 화상회의로 연다. 이 자리에서 ▲기관 간 맞춤형 정보 공유 ▲인력 교류 및 소통 강화 ▲관측 기반시설(인프라) 공동활용 등을 위한 협력 방안을 점검한다.

강수예측 주기가 1시간 단위로 짧아짐에 따라 환경부(홍수통제소)의 홍수 예·특보와 수자원공사의 댐 방류량·시기 결정에 보다 효과적으로 활용될 수 있을 것으로 환경부는 기대하고 있다.

홍수대응 강화를 위해 기관 간 인력 교류와 소통도 강화된다. 환경부 소속 홍수통제소 4곳(한강·낙동강·금강·영산강)과 수자원공사 담당자들은 기상정보 이해도를 높이기 위해 올해 3월부터 기상청에서 맞춤형 교육을 받기로 했다. 홍수기부터는 기상·홍수예보 전문가들이 영상회의 방식으로 합동근무를 시작해 기상-홍수-댐관리의 연계도 강화된다.

각 기관이 보유한 관측 기반시설도 공동으로 활용하기로 했다. 홍수통제소와 수자원공사는 자체적으로 보유한 612대의 강수량계 관측자료를 기상청에 기존 10분 단위에서 1분 단위로 단축해 제공할 예정이다. 또 기상청이 기상관측장비가 필요한 관측소를 선정해 환경부에 알려주면 홍수통제소와 수자원공사가 설치장소를 제공하고, 기상청이 관련 장비를 설치하기로 했다.

김동진 환경부 수자원정책국장은 "올해 홍수기 전에 기관 간의 유기적인 홍수대응체계를 구축해 홍수피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr