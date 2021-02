"포스트코로나 준비" 이마트24, '전국민 아침든든 프로젝트' 진행

재택근무·온라인수업 점차 감소…출근·등교 정상화 예상

2월 한 달간 시범적으로 모닝세트 2종 할인…고객 호응 높아

"매월 아침식사 대용으로 즐겨 찾는 상품 선정, 알뜰한 아침 제공할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 '포스트코로나' 준비를 시작했다.

이마트24는 재택근무·온라인 수업이 줄어들고 점차 출근·등교가 정상화 될 것으로 예상됨에 따라 올해 '전국민 아침 든든 프로젝트'를 진행한다고 17일 밝혔다. 이마트24는 "이달 시범적으로 모닝세트 2종 운영을 통해 고객 반응을 살피고 있다"며 "판매 데이터를 바탕으로 매월 모닝세트를 기획할 것"이라고 말했다.

이달 말까지 오전 7~10시 사이에 청송하이크린사과·핫아메리카노(2600원)를 38% 할인된 1600원에, 에그반란샌드위치·핫아메리카노(3600원)를 27% 할인된 2600원에 구매할 수 있다.

샌드위치·사과·커피는 오전 7~10시, 3시간 동안 매출 비중이 하루 전체의 30%에 달할 정도로 아침 대용으로 많이 찾는 상품이다. 특히 이번에 선보인 모닝세트 상품(에그반란샌드위치, 청송크린사과, 핫아메리카노)은 지난 1월 해당 시간대 각 상품군 베스트3에 이름을 올린 상품이다.

평소 즐겨먹던 아침 먹거리를 할인된 가격으로 제공함에 따라 고객 구매도 이어지고 있다. 지난 1~15일 오전 7~10시, 모닝세트 샌드위치·사과·원두커피 매출은 전월 동기간·동시간 대비 102% 증가했다. 이마트24는 할인 판매를 했음에도 매출이 증가한 것은 고객 구매가 크게 늘었다는 반증이라고 설명했다. 모닝세트 인기로 해당 시간대 샌드위치, 과일, 원두커피 상품군 전체 매출도 증가했다.

이마트24는 아직 출근·등교가 정상화 된 상황이 아님에도 모닝세트에 대한 고객들의 호응을 확인함에 따라 다음 달부터 모닝세트 상품을 확대해 본격적으로 아침 고객 잡기에 나선다고 밝혔다. 2월 말까지 현재 판매 중인 모닝세트 2종 판매 후 3월부터는 샌드위치2종(택1)·핫아메리카노, 청송하이크린사과·핫아메리카노를 최대 38% 할인된 가격으로 제공할 예정이다.

백지호 이마트24 MD담당 상무는 "앞으로 점차 출근·등교를 위해 아침 일찍 집을 나서는 고객이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 알뜰하면서도 든든하고 맛있게 아침을 해결할 수 있는 모닝세트를 기획하게 됐다"며 "매일 출근·등교길 이마트24를 찾도록 함으로써 고객 록인(LOCK-IN) 효과도 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr