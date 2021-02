[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 16일 오후 직원들과 함께 당산로 16길 일대를 돌며 ‘당산골 문화로 보행친화 거리’ 조성사업의 추진현황을 살폈다.

채 구청장은 이 날 2021년도 보행친화 디자인거리 추진 사업계획에 대한 브리핑을 듣고 당산로 곳곳에 위치한 사회적 기업, 과일등 조성 공간, 당산골 갤러리를 둘러보며 사업 진행상황을 점검했다.

채 구청장은 "당산골 문화로 보행친화 거리 조성사업을 차질없이 추진, 안전하고 활기 넘치는 거리로 재탄생할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

