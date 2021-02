119대 962회 추가…총 999대 8393회

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 17일 대설 예비특보에 따라 시민들의 교통 편의를 지원하기 위해 시내버스를 증편 운행한다고 16일 밝혔다.

현재 관내에는 101개 노선 880대의 시내버스가 1일 7431회 운행하고 있다. 이번 증편 운행으로 119대 962회가 추가돼 999대 8393회가 운행된다.

증편은 17일 첫차부터 적용되며 증편 운행에 따른 운행시간표는 광주시 버스운행정보시스템 게시판에서 확인할 수 있다.

박남언 시 교통건설국장은 “시민들의 출퇴근길 교통 편의를 위해 시내버스를 증차한다”며 “각종 제설장비와 인력을 투입해 제설대책에도 만전을 기할 예정이므로 대중교통을 적극 이용해 주시기를 바란다”고 말했다.

