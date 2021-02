김종두 거창군의회 의장, ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군의회 김종두 의장은 16일 어린이 보호구역 교통안전 문화 정착을 위한 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지는 최근 어린이 보호구역 내 사망사고 발생에 따른 어린이 교통안전에 대한 사회적 관심이 집중되면서 어린이 보호 최우선 문화 정착과 어린이 교통사고 예방에 대한 국민적 공감대 형성을 위해 마련된 캠페인으로 행정안전부 주관으로 시작됐다.

김종두 의장은 ‘1단 멈춤, 2쪽 저쪽, 3초 동안, 4고 예방’이라는 문구가 적힌 팻말을 들고 어린이 교통사고 예방에 관한 관심을 촉구했다.

이어 “아이들은 언제 어디서나 안전을 보호받을 수 있는 권리가 있고 이에 따른 사회적인 실천이 필요하다”며 “거창군의회가 아이들의 안전한 교통환경 조성을 위해 앞장서겠다”고 말했다.

김 의장은 어린이 교통사고 예방의 간절한 염원을 담아 다음 참여자로 정인균 곡성군의회 의장, 정진용 거창교육지원청 교육장, 서석기 거창소방서장을 지명했다.

