파세코, 캠핑난로 인기에 영업익 170억…전년比 58%↑

매출 1981억원 9.8%↑…사상 최대 실적

[아시아경제 김희윤 기자] 파세코가 창문형 에어컨, 캠핑난로 등 계절가전 인기에 힘입어 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파 속 사상 최대 실적을 기록했다.

16일 파세코에 따르면 2020년 매출은 1981억 993만원으로 전년 대비 9.8% 늘어났다. 영업 이익은 2019년 107억 8160만 원에서 58.0% 급증한 170억 397억원을 기록했다. 당기순이익 또한 143억 2150만 원으로 전년 대비 65.7% 상승했다.

파세코 측은 코로나19로 인한 집콕 트렌드에 따라 가전 및 인테리어 소비 심리 확대가 호실적을 견인했다고 분석했다. 파세코의 주력 상품인 주문자위탁생산(OEM) 제품 매출은 경기 침체에 따라 감소세를 기록했다. 하지만 여름철 창문형 에어컨과 겨울철 캠핑난로가 큰 인기를 얻으며 수익성 개선에 힘을 실어줬다고 회사 측은 설명했다.

파세코 관계자는 "여름가전 트렌드를 이끄는 창문형 에어컨의 원조라는 강점이 소비자들에게 폭넓게 자리 잡아 올해도 선전이 기대된다"며 "국내 유일 주방 빌트인(붙박이) 가전 풀라인업을 갖춘 파세코에 또 다른 기회가 될 것"이라고 말했다.

