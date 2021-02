완도군, 설 명절 ‘모두 멈춤’ 운동 귀성객 78％ 감소

온라인 부모님 안부 살피기, 사랑의 콜센터 등 4914명에 서비스 지원

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군(군수 신우철)은 설 명절 코로나19 확산 방지를 위해 귀성·역귀성을 자제하는 ‘모두 멈춤’ 운동을 대대적으로 전개한 결과 전년도 설 명절 대비 약 78%의 귀성객이 감소했다고 16일 밝혔다.

이는 설 연휴 기간 5인 이상 사적 모임 금지와 더불어 군민과 30만 향우들을 대상으로 ‘모두 멈춤’ 운동 동참 캠페인을 전개해 귀성 및 역귀성을 자제하는 분위기가 사전에 형성돼 나타난 결과로 분석된다.

아울러 고향을 방문하지 않는 향우들을 대상으로 ‘온라인 부모님 안부 살피기’, ‘사랑의 콜센터’, ‘설 명절 음식 나누기’ 등 행정적 지원을 마련해 총 4914명이 서비스를 받으면서 큰 호응과 함께 귀성 자제 분위기로 이어진 것으로 보인다.

특히 읍·면장이 고향을 방문하지 않는 향우들의 부모님께 세배를 드리고 설 선물 전달 및 영상통화를 지원하는 ‘사랑의 콜센터’가 큰 인기를 끌었으며, 481명이 영상통화를 하고 178명에게 선물을 전달했다.

신우철 군수는 “이번 설은 귀성객이 대폭 감소하면서 명절 분위기를 느끼지 못할 정도로 한산했다”며 “지난 추석에 이어 설까지 모두 멈춤 운동에 동참해 주신 군민과 향우들께 감사드린다”고 말했다.

그러면서 “코로나19가 종식될 때까지 긴장의 끈을 놓지 말고 우리의 안전한 공동체를 지키기 위해 방역 수칙과 사회적 거리두기를 준수해 주시기를 바란다”고 당부했다.

한편 완도군에서 설 명절 이후 인근 시·군에서 가족 간 감염으로 확진자가 발생함에 따라 역귀성객 대상 특별 관리에 나서는 등 코로나19 확산 방지에 총력을 다 한다는 방침이다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr