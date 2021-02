[포토] 국민의힘, 서울시장 후보 맞수토론회 개최

김종인 국민의힘 비상대책위원장과 서울시장 경선후보들이 16일 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 '서울을 바꾸는힘 제1차 맞수토론'에 참석, 행사 시작에 앞서 포즈를 취하고 있다. 주호영 원내대표(왼쪽부터), 오신환 예비후보, 오세훈 예비후보, 김종인 비대위원장, 나경원 예비후보, 조은희 예비후보, 정진석 공천관리위원장./국회사진기자단

