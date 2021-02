재즈 쓰루 뮤지컬 ‘헛스윙밴드－재즈는 울지 않는다 ’, 국비 3000만원 확보

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양문화재단은 ‘2021년 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업’ 국공립 예술단체 우수공연 프로그램 공모에 선정돼 국비 3000만원을 확보했다고 16일 밝혔다.

선정된 프로그램은 ‘헛스윙 밴드-재즈는 울지 않는다’로, 1970년대 역사의 소용돌이 현장에서 억압을 벗어나고자 모인 음악인들의 이야기를 담았다.

공연은 재즈 쓰루 뮤지컬(Jazz-through musical)로 공연의 모든 음악이 라이브 밴드의 연주로 진행된다.

애국가, 잘살아보세, 작은 별 등 재즈로 편곡된 라이브 연주와 빠르고 경쾌한 스윙 댄스로 작품 내내 재즈가 멈추지 않는 것이 특징이다.

공연에 관한 자세한 내용은 밀양문화재단 홈페이지를 통해 확인하거나 문화재단 공연전시팀으로 문의하면 된다.

밀양문화재단 관계자는 “엄선된 민간예술단체 우수공연 프로그램 공모 선정을 통해 밀양시민이 다양한 문화예술을 접할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr