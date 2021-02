정부, 다음주 새 거리두기 개편 초안 공개…"자영업자 등 의견 수렴"

"앞선 토론회서 나온 의견 등 취합해 초안 논의 착수"

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 이르면 다음주 사회적 거리두기 개편의 초안을 마련한다. 개편안을 구체화하는 과정에서 소상공인·자영업자들의 의견 등을 재차 수렴한다는 계획이다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 16일 백브리핑을 통해 "현재 거리두기 개편 작업에 착수했고 앞선 공개토론회에서 나온 의견을 취합해 내부적으로 초안 마련을 위한 논의에 들어간 상태"라며 "일단 다음주 까지 개편안의 초안을 만들어 의견수렴이 가능한 형태로 공개하는 것이 목표"라고 말했다.

앞서 정부는 거리두기 개편안 마련을 위해 두 차례에 걸쳐 공개토론회를 진행한 바 있다. 토론회에서는 현행 거리두기 체계의 기준, 시기의 문제점에 대한 의견이 오갔다. 또 다중이용시설 운영 제한 등으로 인한 소상공인과 자영업자의 사회경제적 비용이 과도하다는 지적도 이어졌다.

지난 9일 토론회에서는 기모란 국립암센터 교수가 현행 5단계의 사회적 거리두기 체제를 3단계로 수정하는 안을 제시하기도 했다. 이와 관련해 손 반장은 "기 교수의 문제의식은 현행 체계의 각 단계별 메시지가 분명하지 않다는 것"이라며 "5단계 체계가 세분화되고 복잡해 이번 개편에서 개선 방안이 도출돼야 한다고 보고 있다"고 말했다.

손 반장은 "초안을 만들면 의견 수렴 절차를 거칠 예정이며 관련 협회 및 단체의 의견도 들을 것"이라며 "릴레이간담회뿐 아니라 그 외의 의견수렴 방법도 고민하고 있다"고 전했다.

앞서 문재인 대통령 역시 전날 청와대 수석보좌관회의에서 오는 3월부터 새로운 사회적 거리두기 방안을 시행하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

