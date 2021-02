설연휴 울산 가족 모임 등서 가족 감염 확진자 5명 늘어

울산 964∼968번 확진자 분류 … 한집 거주하거나 가족 모임서 만나

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 설 연휴 가족 모임 감염 등으로 코로나19 확진자 5명이 울산에서 발생했다.

16일 울산시 보건당국에 따르면 이날 오전 9시 기준 5명이 코로나19 진단검사에서 양성 판정을 받았다. 이들은 울산 964∼968번 확진자로 분류됐다.

964번(40대)·965번(10대)·966번(10세 미만·이상 남구) 3명은 모두 전날 확진된 962번과 한 집에 거주하는 가족이다.

울산 967번(30대·남구)은 964번의 동생으로, 두 사람은 설 연휴 기간 가족 모임에서 만난 것으로 파악됐다.

968번(60대·북구)은 지역 내 대형사업장발(發) 연쇄 감염자로 분류된 963번 확진자의 가족이다.

해당 사업장과 직·간접적으로 관련된 지역 누적 확진자는 직원 5명을 포함해 총 8명으로 늘었다.

방역당국은 이들의 거주지를 소독하고, 접촉자와 동선 노출자 등을 파악하는 등 역학조사를 벌이고 있다.

