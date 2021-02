[특징주] 빅히트, 장중 10%대 상승

[아시아경제 이민지 기자] 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 21,500 등락률 +9.49% 거래량 686,537 전일가 226,500 2021.02.16 10:44 장중(20분지연) 관련기사 빅히트, 이시간 주가 -1.73%.... 최근 5일 외국인 14만 2301주 순매수빅히트, 최근 5일 외국인 14만 2301주 순매수... 주가 22만 6500원(-2.16%)엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤? close 가 장중 10%대 오름세를 보이고 있다.

16일 오전 10시 30분 빅히트는 10.38% 오른 25만원을 가리키고 있다. 현재 주식시장엔 외국인과 기관이 각각 6만6000주, 5000주를 사들이고 있다.

증권가에서 제시한 목표주가는 25만~35만원 선이다. 박하경 한국투자증권 연구원은 “지속성 강한 북미 팬덤 확보를 통해 BTS는 일시적 유행이 아닌 장기 트렌드가 될 것”이라며 “자체 플랫폼 위버스가 1년만에 국내 최대 엔터테인먼트 플랫폼으로 자리잡아갈 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr