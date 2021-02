오로프, 14·18K 체인 목걸이 9종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 주얼리 브랜드 오로프에서 14K, 18K 체인 목걸이 9종을 출시했다고 16일 밝혔다.

이번에 출시한 체인 목걸이 9종(모줄,원형모줄,고방줄,고방모줄, 신각줄,커브줄,오링줄,큐브줄,사다리줄)은 단단한 내구성과 무게감이 느껴지는 목걸이다. 14K 옐로우, 로즈, 화이트골드 또는 18K 옐로우골드로 만나 볼 수 있다.

다양한 옷차림에 자연스럽게 매치가 가능한 이 제품은 기성사이즈 42㎝ 길이로 제작됐으며 원하는 길이로 주문제작이 가능하다.

오로프 관계자는 “목걸이는 디자인뿐만 아니라 어떤 재료로 제작이 되는지가 중요하다”며 “오로프 체인 목걸이는 순도 58.5%의 14K, 순도75%의 18K로 제작됐으며 디자인은 대담하지만 과하게 욕심부리지 않은 조형적인 멋을 느낄 수 있다”고 설명했다.

오로프 체인 목걸이는 화이트골드를 제외한 모든 상품은 평일 오후 3시까지 주문 시 당일배송이 가능해 빠른 수령을 원하는 고객이나 다가온 기념일 선물이 필요한 고객에게 좋은 제품이다.

한편, 14K·18K, 다이아 전문 브랜드 오로프 주얼리에서 선보이고 있는 다양한 종류의 반지, 귀걸이, 목걸이, 펜던트, 팔찌, 커플링 등은 오로프 스마트스토어 및 안양 오로프 직영점을 통해 구매가 가능하다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr