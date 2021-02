"日 지진, 향후 10년간 대규모 여진 가능성 있다"

동일본대지진 여파

지난 10년간 여진만 1만5000여회…규모 7.0 이상만 5차례

[아시아경제 권재희 기자] 지난 13일 일본 후쿠시마현 앞바다에서 규모 7.3의 지진이 발생한 가운데 강력한 여진이 장기간 이어질 것이란 관측이 나와 주목된다.

16일 마이니치신문에 따르면 일본 정부 지진조사위원회는 이번 지진은 2011년 3월 발생한 동일본대지진(규모 9.0)의 여진으로, 당분간 대규모 여진이 발생하는 상황이 이어질 것이라고 발표했다.

지진조사위원회 위원장인 히라타 나오시 도쿄대 명예교수는 "동일본대지진이 발생한지 10년이 지나 여진 수는 줄었지만 적어도 지금 상황으로서는 이같은 여진이 앞으로 10년 정도 더 이어질 것으로 생각한다"고 말했다.

일본 기상청은 혼슈 최북단 아오모리현 앞바다에서 수도권 지바지현에 이르는 남북으로 비스듬하게 뻗은 가로 약 350km, 세로 약 600km의 사각형 구역을 동일본 대지진의 여진이 발생하는 구역(여진역)으로 규정하고 있다.

동일본 대지진 후 여진역에서 발생하는 지진을 자동으로 여진이라고 간주하고 있는데, 동일본 대지진 발생 이후 이달 14일까지 총 1만4647여 차례나 여진이 발생했다.

같은 기간 규모 7.0 이상의 여진은 총 5차례 발생했다.

지진이 발생한 지 10년이나 지나 여진이 발생하는 것에 대해 학계에서는 통상 일어나는 일이라고 보고 있다.

도쿄신문이 가토 나오유키 도쿄대 지진연구소 교수를 인용해 보도한 바에 따르면 "큰 지징이 발생하면 단층이 움직이고 암반에 가해지는 힘이 재분배된다"며 "그 힘을 방해하지 않으려고 발생하는 지진이 여진으로, 100년 이상 이어지는 것도 이상하지 않다"고 설명했다.

그는 1891년 10월 기후현 남부에서 발생한 규모 8.0 노비 지진의 여진이 아직도 이어지고 있는 점을 사례로 들었다.

여진역의 지진을 모두 여진으로 규정하는 방식에 문제가 있다는 지적도 있다. 엄밀하게 따지면 동일본대지진과는 별개의 원인으로 생기는 지진도 여진으로 분류될 수 있기 때문이다. 또 여진이라는 표현 때문에 지진의 위험을 과소평가할 수 있다는 우려도 제기된다.

후루무라 다카시 도쿄대 지진연구소 교수는 "후쿠시마현 앞바다는 40년 주기로 큰 지진이 빈발하고 있는 지역이며 동일본대지진이 일으킨 지진이 없더라도 이번 지진이 일어났을 가능성이 있다"며 "여진이라고 낙관해서는 안 된다"고 지적했다.

이런 가운데 기상청은 여진역에서 발생하는 지진을 모두 동일본대지진의 여진으로 발표해 온 운용 방식을 수정할지 재검토하고 있다고 산케이신문이 전했다.

