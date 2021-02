롯데홈쇼핑, 필리핀 보라카이·보홀 리조트 숙박권 판매…최대 40% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 21일 필리핀의 인기 휴양지인 보라카이, 보홀 지역 5성급 리조트 숙박권을 최대 40% 할인가에 판매한다고 16일 밝혔다.

필리핀 보라카이, 보홀 지역에 위치한 5성급 ‘헤난 리조트’는 필리핀 대표 해수욕장 ‘화이트비치’와 인접해 있다. 또한 헤난 리조트 중 가장 넓은 풀사이드 바를 보유한 ‘보라카이 헤난가든 리조트’와 스파, 피트니스 센터 등 각종 휴양시설을 갖춘 ‘보홀 헤난 알로나비치 리조트’ 중 한 곳을 선택할 수 있다.

코로나19 격리 해제일 이후 1년간 사용 가능하며 ‘그랜드 조선 부산’, ‘위 호텔 제주’ 등 국내 호텔 숙박권으로 변경할 수 있다. 생방송 후 한 달 내 100% 환불도 가능하다. 생방송 중 결제한 고객을 대상으로 호핑투어(보라카이), 돌핀투어(보홀) 등 액티비티 이용권을 제공한다. 이외에도 구매고객을 대상으로 롯데면세점 이용 시 구매금액의 최대 20%까지 할인 가능한 VIP 등급 업그레이드 이벤트와 최대 120만 원의 적립금을 제공하는 행사도 진행한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “코로나 19 방역지침을 적극적으로 준수하고, 고객 선호도를 반영한 차별화된 여행상품을 계속해서 선보여 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr