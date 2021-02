한국관광공사, 의류업체 탑텐과 협업해 지역관광 마케팅 본격화

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사가 올해 민간기업과 함께 지역관광 이미지 제고 및 지역경제 활성화를 위한 마케팅에 본격 돌입한다.

관광공사는 오는 18일 국내 토종 의류브랜드인 ‘탑텐’과 업무협약을 체결하고 올해 한국관광 홍보를 위한 다양한 협업을 추진한다고 16일 밝혔다. 양사 협업은 미래 주역인 MZ세대의 희소성 욕구를 자극하는 마케팅과 함께, ‘필 더 리듬 오브 코리아(Feel the Rhythm of Korea)’의 배경인 관광거점도시를 중심으로 온·오프라인 지역브랜딩(local branding)을 적극 추진하는 것을 골자로 한다.

양사의 협업 추진 내용을 보면 한국관광 대표캐릭터인 ‘킹덤프렌즈’의 ‘호종이’와 ‘무고미’를 활용한 마케팅이 주목을 끈다. 양사는 두 캐릭터를 활용해 티셔츠, 파자마 등 한정판 탑텐 굿즈(기획상품)를 제작·판매하며, 탑텐의 서울 명동매장 등 전국 7개 지역매장에 킹덤프렌즈를 활용한 한국관광 홍보코너를 운영한다.

탑텐의 이들 지역매장들은 지난해 홍보영상 배경이 된 서울과 5개 관광거점도시(부산, 전주, 강릉, 안동, 목포), 스마트관광도시 인천에 소재한다. 특히 굿즈 디자인은 각 도시 고유의 특색을 참신하게 살릴 수 있도록 아트워크 공모전을 거쳐 결정하며, 해당 지역도시에 한정해 판매토록 할 예정이다. 18일 협약식 행사에서는 양사의 성공적인 협업을 위해 캐릭터인 호종이와 무고미를 탑텐의 영업을 책임지는 영업본부장으로 임명하는 세레모니도 갖는다.

오충섭 관광공사 브랜드마케팅팀장은 “디지털 대전환시대를 맞아 올해엔 지역브랜딩 컨셉으로 지역별 골목, 예술, 문화, 라이프 스타일을 주제로 현지 로컬 크리에이터, 청년 스타트업 등의 일상을 담은 'Feel the Rhythm of Korea' 시즌2를 제작해 지속 홍보할 예정"이라고 전했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr