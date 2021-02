세븐일레븐, 환경재단에 '친환경 동전 모금액' 7300만원 전달

지난해 모은 친환경 동전 모금액 7300만원 환경재단 전달…3년간 누적 2억2000만원

모금액은 환경재단에서 순환자원 회수로봇 운영·관리, 투자 확대 등에 활용 계획

순환자원 누적 수거량 17만개 달해…이산화탄소 배출량 18t 감소 효과



[아시아경제 김유리 기자] 편의점 세븐일레븐이 지난해 전국 가맹점에서 모은 친환경 동전 모금액 약 7300만원을 환경재단에 전달한다고 16일 밝혔다.

이날 서울 중구 세븐일레븐 세종대로카페점에서 열리는 전달식에는 최경호 세븐일레븐 대표와 최열 환경재단 이사장, 가맹점 대표로 황숙경 용산청파점 경영주 등이 참석한다.

세븐일레븐의 친환경 동전모금 활동은 지난 2018년 친환경 편의점으로 도약하기 위한 '그린세븐' 캠페인 선포와 함께 시작된 세븐일레븐의 대표 친환경 사회공헌 활동이다. 3년이 지난 현재 누적 모금액은 2억2000만원을 넘었다.

모금액은 환경재단을 통해 친환경 생활 저변확대와 사회 인식 개선을 위한 다양한 활동에 사용되고 있다. 그동안 미세먼지 예방을 위한 교육 책자 제작 및 연구 투자, 어린이 통학차량 공기청정기 설치 등에 활용됐다. 이번에 모금된 금액은 순환자원 회수로봇의 운영 및 관리, 확대를 위한 투자 등에 사용될 계획이다.

페트병과 캔을 자동수거하는 'AI 순환자원 회수로봇'은 지난해 11월 이후 총 6대가 설치돼 운영되고 있다. 재활용품 분리배출과 수거율을 높이고 자원순환에 대한 사회적 공감을 이끌어내기 위해 세븐일레븐과 환경재단이 함께 기획한 자원 선순환 프로젝트다.

지금까지 수거돼 재활용센터로 향한 순환자원(페트병·캔)의 양은 약 17만개다. 폐 페트병 총 1.8t과 폐 캔 1.5t을 회수함으로써 18t의 이산화탄소 배출량을 줄이는 데 기여한 것으로 나타났다. 이는 약 2100여그루의 소나무를 심은 효과라고 볼 수 있다.

한편 세븐일레븐은 연초 '미래 10년을 위한 2030 ESG경영'을 선언한 이후 친환경 가치를 높이기 위한 '그린7' 활동을 꾸준히 추진해 나가고 있다.

명승민 세븐일레븐 대외협력팀장은 "환경에 대한 국민적 관심이 높아지면서 친환경 경영을 통한 공동체 기여, 사회적 가치 창출의 중요성이 커지고 있다"며 "환경 보호에 실질적 도움이 될 수 있는 활동들을 계속해서 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr