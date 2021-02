WHO, 아스트라제네카 코로나19 백신 긴급사용 승인

[아시아경제 조현의 기자] 세계보건기구(WHO)는 15일(현지시간) 다국적 제약사 아스트라제네카와 영국 옥스퍼드대가 개발한 코로나19 백신에 대한 긴급 사용을 승인했다. 한국의 SK바이오사이언스와 인도의 세룸인스티튜트(SII)가 위탁 생산하는 백신에 대해 각각 사용을 허가한 것이다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 화상 언론 브리핑에서 SK바이오사이언스와 SII가 위탁 생산하는 아스트라제네카 백신을 긴급 사용목록에 올렸다고 밝혔다.

거브러여수스 사무총장은 두 가지 버전을 각각 승인한 데 대해 "양사는 같은 백신을 생산하고 있지만 다른 공장에서 만들고 있기 때문에 별도의 검토와 승인이 필요했다"고 설명했다.

이번 승인으로 WHO 등이 주도하는 코로나19 백신 공동 구매·배분을 위한 국제 프로젝트 '코백스 퍼실리티'(COVAX facility)를 통한 아스트라제네카 백신 배포가 조만간 진행될 것으로 전망된다. 아스트라제네카는 코백스의 주요 공급처로, 코백스는 올해 상반기 이 백신의 3억3600만회분을 가입국에 전달할 예정이다.

한국을 포함한 일부 국가가 고령층에 대한 아스트라제네카 백신 접종을 보류한 가운데 WHO는 전 연령에 대한 접종을 허용했다. WHO의 면역 자문단인 전문가전략자문그룹(SAGE)은 지난 10일 아스트라제네카 백신을 18세 이상 성인이면 연령 제한 없이 사용할 수 있도록 권고한다고 밝힌 바 있다.

거브러여수스 WHO 사무총장은 "(이번 승인은) WHO가 해당 제조사로부터 전체 서류를 받은 시점으로부터 불과 4주 이내에 완료됐다"며 "WHO의 긴급 사용 목록은 코로나19 백신의 품질과 안전, 효능을 평가하고 보장한다"고 설명했다. 그러면서 "우리는 (백신의) 생산을 늘려야 한다"며 "백신 개발업자들이 관련 서류를 고소득 국가뿐 아니라 WHO에도 제출해줄 것을 계속해서 촉구한다"고 했다.

