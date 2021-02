“배움엔 끝이 없죠” 63세·48세 새내기 대학생들의 국가자격증 열풍

동서대 미래커리어대학 ICT융합공학부에 지난해 입학한 김웅장, 공상영씨



산업안전기사 등 1년 만에 국가자격증 따며 신선한 ‘노익장’ 과시

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “배움은 언제나 시작일 뿐, 끝이 없지요.”

대학생들의 ‘노익장’이 신선한 바람을 일으키고 있다.

동서대 미래커리어대학 ‘성인학습자’들의 신선한 반란이 주목받고 있다.

동서대학교(총장 장제국) 미래커리어대학에 지난해 입학한 장노년 층 신입생들이 ‘젊어도 힘들다’는 자격증 취득의 결실을 쏟아내고 있기 때문이다.

대학 측은 노익장을 뽐낸 2명을 소개했다. 주인공은 지난해 3월 동서대 미래커리어대학 ICT융합공학부 신입생으로 입학한 김웅장(63세)씨와 공상영(48)씨이다.

두 학생은 새내기 대학생치고는 나이가 한참 많다. 이들은 신입생으로 입학한 후 학과수업과 연구동아리 활동에 매달렸다.

그 결과가 손짓했다. 학령기 학생들도 취득하기 힘든 국가자격증인 산업안전기사와 산업안전산업기사 자격증을 1학년 중에 취득한 것이다.

특히 공상영씨는 대한항공 군용기 사업부 사업관리팀에 근무하면서 현재 맡은 업무의 전문성을 더하기 위해 동서대 미래커리어대학에 입학해 새로운 도전을 시작한 케이스이다.

두 학생은 학령기 학생들처럼 종일 공부할 시간을 갖지 못하는 어려움도 많았다. 그러나 직장생활과 병행해 평일 야간 수업과 토요일 수업을 통해 새로운 도전을 시작했고 목표했던 자격증을 취득해 서로 ‘첫 결실’을 기뻐하고 다독였다.

정현석 미래커리어대학 학장은 “성인학습자들의 직장 현장 경험과 대학 교육을 통해 새로운 미래를 준비하는 ‘열정’에 대학은 모든 자원을 가동해 도울 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr