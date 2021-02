영국 "4월 말까지 3200만명 1차접종 목표"

[아시아경제 조현의 기자] 영국이 4월 말까지 코로나19 백신 1차 접종 완료 인원을 3200만명으로 확대한다는 목표를 세웠다.

15일(현지시간) BBC에 따르면 영국은 두 달 반 동안 약 1700만명에게 백신 1차 접종을 추가로 할 계획이다.

65세 이상과 건강 문제가 있는 16∼64세부터 시작하며, 4월 말까지 순차적으로 50세 이상에게 모두 접종한다는 구상이다. 건강 문제는 만성 심장병, 당뇨 등 신체적 질병뿐 아니라 심각한 학습 장애와 양극성 장애 등 정신적 문제도 포함한다.

영국은 지금까지 의료 종사자, 70세 이상, 요양원 거주자 등 약 1500만명에게 1차 접종을 했다. 가을까지 나머지 성인 2100만명에게 1차 접종을 완료할 계획이다.

3월부터는 2차 접종을 병행하며 목표를 달성하려면 백신 공급이 원활해야 한다. 지금까지 2차 접종 완료 인원은 53만7000명에 불과하다.

BBC는 "화이자 백신은 벨기에 공장 시설 확충 문제로 공급이 줄었지만 아스트라제네카 백신은 생산이 잘 되고 있고 모더나 백신도 4월 부활절까지는 들어올 것"이라고 전했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr