[아시아경제 오주연 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 2,000 등락률 -1.34% 거래량 99,387 전일가 149,500 2021.02.15 15:30 장마감 관련기사 이달 중 코로나 백신 접종 시작… 국내 백신 개발은 언제쯤?대웅제약, ‘호이스타정’ 코로나 예방 임상3상 승인 대웅제약, 'DWJ1248' 코로나 예방 목적 임상3상 시험계획 승인 close 은 지난해 4분기 영업이익이 90억9900만원으로 전년 동기 대비 571.9% 증가했다고 15일 공시했다. 같은기간 매출액은 2415억원으로 7.5% 줄었고 당기순이익은 149억원으로 372.5% 증가했다.

