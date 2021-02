'학폭' 이재영·이다영 자매, 태극마크 못 단다…"대표자격 무기한 박탈"

[아시아경제 최동현 기자] 학창시절 학교 폭력으로 사회적 물의를 일으킨 여자 프로배구 흥국생명의 이재영, 이다영 선수의 국가대표 자격이 박탈됐다.

대한민국배구협회는 15일 입장문을 내고 "전문체육, 생활체육 및 국가대표 운영 단체로서 이번 학교폭력 사태로 인해 많은 물의를 일으킨 점에 대한 책임을 통감한다"면서 "이재영과 이다영을 2021 발리볼네이션스리그, 도쿄올림픽 등 향후 국가대표 선수 선발 대상에서 무기한 제외할 것"이라고 밝혔다.

협회는 도쿄올림픽을 앞두고 주력 선수인 둘을 제외할 경우 전력 손실이 크지만 '국가대표 선수로서의 부적격한 행동에 대해 일벌백계한다'는 차원에서 이번 결정을 내린 것으로 알려졌다. 협회 관계자는 "앞으로 국가대표 지도자나 선수 선발 시 철저한 검증을 진행할 것"이라며 "올림픽 정신을 존중하고 준수하며 페어플레이 정신으로 국가대표팀에 임할 수 있는 지도자와 선수만을 선발하겠다"고 강조했다.

전주 중산초등학교, 경해여중, 선명여고에서 함께 뛰어온 레프트 이재영과 세터 이다영 자매는 2019년 국제배구연맹(FIVB) 발리볼네이션스리그와 도쿄올림픽 예선, 아시아 최종 예선에서 대표팀의 기둥으로 활약했다. 하지만 이번 학교폭력 사건으로 선수 생활에 큰 위기를 맞았다. 두 선수가 코트에 복귀하더라도 태극마크를 다시 달기는 사실상 어려워졌다.

소속 구단인 흥국생명은 앞서 이재영·이다영 자매에게 '무기한 출전정지' 징계를 내렸고 방송가도 즉각 조치에 나섰다. 두 선수가 지난해 출연했던 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', E채널 '노는 언니', 채널A '아이콘택트' 등 예능 프로그램 다시보기와 클립 영상에서 삭제됐다. 기아자동차 광고 영상도 내려졌다.

