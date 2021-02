[전쟁과 경영] 석유고갈론의 이면

[아시아경제 이현우 기자] 1970~1980년대생들이 귀에 딱지가 들어앉도록 들어온 환경 구호 중 하나가 "석유는 30년 뒤엔 지구에 없어요"라는 구호였다. 이른바 ‘석유고갈론’이라 불리는 이 구호는 1979년 제2차 오일쇼크 이후 전 지구적 구호 중 하나가 됐지만, 42년이 지난 지금 산유국들은 자원 고갈이 아니라 유가 하락을 염려하고 있다. 영국의 대표적 석유기업인 BP는 2019년 조사에서 최대한 부정적으로 바라봐도 지구상 석유는 여전히 65년 치가 남아 있다고 밝힌 바 있다.

2000년대에 들어서면서 이 석유고갈론의 이면에 미국과 소련 간 냉전이 숨어 있었다는 해석들이 나오기 시작했다. 미·소 냉전은 1989년 베를린 장벽의 붕괴로 끝난 것이 아니라 1985년 9월 국제유가가 30달러 선에서 10달러까지 급락하면서 이미 끝나 있었다는 것이다.

냉전이 끝난 직후만 해도 자유진영국가에서는 소련과 동구권이 자본주의 도입에 실패, 열악한 생활 수준을 견디지 못한 주민들의 폭동으로 막을 내린 것처럼 그려졌다. 그러나 1985년 소련의 1인당 국내총생산(GDP)은 9800달러로, 5000달러에도 못 미치던 한국보다 훨씬 높았다. 소련의 1인당 GDP는 유가 급락으로 루블화가 동반 급락하면서 1991년 소련 붕괴 당시에는 2000달러 아래까지 추락했다.

결국 냉전으로 가려져 있을 뿐, 당시 소련이 중동 산유국들과 함께 대표적 오일머니 국가였음이 드러난 셈이다. 공산국가의 비효율과 비생산성, 막대한 사회보장제도 운영을 통한 이른바 공산혁명의 모든 여정도 결국 석유 수출로 의한 막대한 재정을 통해 가능했다는 것.

이후 소련이 붕괴될 당시 재정의 70~80%가 모두 석유 수출에 의존하는 구조였다는 게 드러나면서 당시 미국과 서방 세계의 저유가를 위한 대체 에너지 개발전략이 산유국의 콧대만 꺾은 게 아니라 냉전도 종식시켰다는 사실이 드러나게 됐다.

그래서 오늘날에는 석유고갈론과 같은 환경 구호들은 국제사회에서 더 이상 순수하게 여겨지지 않는다. 조 바이든 대통령의 취임 일성 중 ‘그린뉴딜’에 미국의 국제전략이 담겨 있다는 해석이 나오는 이유다. 대선 후보 때부터 미국의 ‘주적’이라 일컬었던 중국은 세계 최대 규모의 탄소배출국이고, 또 다른 적국인 러시아는 여전히 재정의 절반 가까이를 석유에 의존하는 상황이다. 그의 그린뉴딜이 신냉전을 종식할 새로운 무기가 될지 전 세계가 주목하고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr